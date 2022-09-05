💬 Общительный веб-разработчик
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👋 Привет!
Меня зовут Александр и я веб-разработчик из Москвы. Боюсь лишь одного - это не выполнить вовремя заказ. Обожаю адекватных заказчиков с которыми можно пообщаться о работе без лишней воды. В веб-разработке я больше 6 лет, создам клевый сайт!
💬 Работаю в данный момент за отзывы
Согласен на мелкую работу за отзыв, можно еще за небольшую сумму)
李 Работаю только с общительными заказчикам.
Начинаю работать на лучшей бирже — Weblancer.net. И уверен не разочарую. 6 лет практики.
Сделаю качественную верстку или напишу весь frontend(функционал для сайта, переходы по ссылкам, вместе со слайдерами).
Языки программирования:
1. Javascript
2. Python
3.HTML5
4. CSS3
Фреймворки
5. React JS
6.Query
7. Django
8. Node JS
Опыт:
9. Кроссбраузерная верстка
10. Адаптивная верстка
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Портфолио
- Верстка сайта15 просмотров
- Frontend и верстка сайта16 просмотров
- Верстка сайта14 просмотров
- Верстка сайта13 просмотров
- Frontend и верстка сайта13 просмотров