👍 От верстки до полноценного сайта.

💬 Общительный веб-разработчик

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👋 Привет!

Меня зовут Александр и я веб-разработчик из Москвы. Боюсь лишь одного - это не выполнить вовремя заказ. Обожаю адекватных заказчиков с которыми можно пообщаться о работе без лишней воды. В веб-разработке я больше 6 лет, создам клевый сайт!

💬 Работаю в данный момент за отзывы

Согласен на мелкую работу за отзыв, можно еще за небольшую сумму)

李 Работаю только с общительными заказчикам.

Начинаю работать на лучшей бирже — Weblancer.net. И уверен не разочарую. 6 лет практики.

Сделаю качественную верстку или напишу весь frontend(функционал для сайта, переходы по ссылкам, вместе со слайдерами).

Языки программирования:

1. Javascript

2. Python﻿

3.HTML5

4. CSS3

Фреймворки

5. React JS

6.Query

7. Django

8. Node JS

Опыт:

﻿ 9. Кроссбраузерная верстка

10. Адаптивная верстка

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