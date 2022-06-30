HTML правки

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  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок225 просмотров

1. Убрать отступы в блоке "Вы смотрели" https://i.imgur.com/S7Q61oq.png 

2. Выдача поиска должна перекрывать все остальные элементы на сайте https://i.imgur.com/MZnU0JJ.png сейчас "гаджеты для выживания" мешают поиску

HTML
3 года назад
Paranamix
Дмитрий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Неоднократно обращаюсь, приятно работать!
Все четко! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Сергей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
3 года назад
Кирилл
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Ульяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Георгий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
9 отзывов(-1)
3 года назад
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
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HTML-верстка

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