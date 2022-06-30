Требуется разработка лендинга на платформе Flexbi с использованием HTML-верстки. Необходимо указать стоимость и сроки выполнения проекта. Ожидается качественный и адаптивный дизайн с учетом современных стандартов.
HTML правки
1. Убрать отступы в блоке "Вы смотрели" https://i.imgur.com/S7Q61oq.png
2. Выдача поиска должна перекрывать все остальные элементы на сайте https://i.imgur.com/MZnU0JJ.png сейчас "гаджеты для выживания" мешают поиску
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