Сергей | Frontend - разработчик

Здравствуйте, меня зовут Сергей, я Фронтенд разработчик. Занимаюсь фронтенд разработкой уже более 1 года.

Как я работаю?

1. Тщательно оцениваю тз и обговариваю цену и сроки

2. Выполняю свою работу только качественно и в срок.

3. Отдаю работу вам на проверку, получаю правки и исправляю их

4. После выполнения работы, на нее есть гарантия ровно 1 неделя с момента сдачи. В этот период вы можете обращаться ко мне по простым правкам (например: увеличить отступ, поменять цвет и так далее)

5. Оставляю честный отзыв о работе с заказчиком!

Какими технологиями я владею?

1. HTML

2. CSS

3. JavaScript

4. React, Next.js

5. Scss, BEM

6. Gulp, webpack

7. Figma, Photoshop

8. Node.js, Nest.js

Мою вёрстку легко посадить на любую cms систему. В верстке я использую только современные форматы изображений, а также Flexbox и Grid css. Помимо этого моя верстка адаптивна, кроссбраузерна, а также доступна!

Писать по поводу заказа можно в любое время! Telegram: @srg201