srg201

Сергей srg201

 
21 годБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Сергей | Frontend - разработчик

Здравствуйте, меня зовут Сергей, я Фронтенд разработчик. Занимаюсь фронтенд разработкой уже более 1 года.

Как я работаю?

1. Тщательно оцениваю тз и обговариваю цену и сроки

2. Выполняю свою работу только качественно и в срок.

3. Отдаю работу вам на проверку, получаю правки и исправляю их

4. После выполнения работы, на нее есть гарантия ровно 1 неделя с момента сдачи. В этот период вы можете обращаться ко мне по простым правкам (например: увеличить отступ, поменять цвет и так далее)

5. Оставляю честный отзыв о работе с заказчиком!

Какими технологиями я владею?

1. HTML

2. CSS

3. JavaScript

4. React, Next.js

5. Scss, BEM

6. Gulp, webpack

7. Figma, Photoshop

8. Node.js, Nest.js

Мою вёрстку легко посадить на любую cms систему. В верстке я использую только современные форматы изображений, а также Flexbox и Grid css. Помимо этого моя верстка адаптивна, кроссбраузерна, а также доступна!

Писать по поводу заказа можно в любое время! Telegram: @srg201

JavascriptHTMLCSSFigmaReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
terakat
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
год назад
Разработать одну страничку для продажи еврокубов и бочек
Специалист всегда на связи, все разложил по полочкам и проявил инициативу в базовом веб дизайне. В общем рекомендую!
Хороший заказчик, изначально были проблемы в коммуникацией из-за нехватки времени заказчика, в следствие чего, получил тз только к концу сроков заказа, после этого долгое время был не дома и не мог выполнить заказ, однако заказчик подождал и в итоге завершил заказ и отдал работу
Ответный отзыв
globbsnss
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
год назад
Верстка
всё быстро и качественно
Отличный заказчик. На связи 24/7, всё объяснил хорошо, работа супер. Буду рад поработать ещё
Ответный отзыв
ilya_javaAndroid
Илья 
18 летГермания
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
$40
5 баллов
2 года назад
Верстка
Делает быстро, но качество очень страдает
Хороший, заказчик, частенько мне что-либо подкидывает сделать! Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16552939152827
2 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Вёрстка HTML с фигмы Figma HTML layout
Отличный исполнитель.Выполнил работу за часов 12 может быстрее, если жил бы я с ним в 1 часовом поясе ,мне кажется сделал бы за часов 6 :) спасибо!!!!
Хороший заказчик! Четкая задача, быстрая оплата и быстрый ответ на все мои сообщения! Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
#65
Веб-программирование
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
#1709