Здравствуйте, меня зовут Сергей, я Фронтенд разработчик. Занимаюсь фронтенд разработкой уже более 1 года.
Как я работаю?
1. Тщательно оцениваю тз и обговариваю цену и сроки
2. Выполняю свою работу только качественно и в срок.
3. Отдаю работу вам на проверку, получаю правки и исправляю их
4. После выполнения работы, на нее есть гарантия ровно 1 неделя с момента сдачи. В этот период вы можете обращаться ко мне по простым правкам (например: увеличить отступ, поменять цвет и так далее)
5. Оставляю честный отзыв о работе с заказчиком!
Какими технологиями я владею?
1. HTML
2. CSS
3. JavaScript
4. React, Next.js
5. Scss, BEM
6. Gulp, webpack
7. Figma, Photoshop
8. Node.js, Nest.js
Мою вёрстку легко посадить на любую cms систему. В верстке я использую только современные форматы изображений, а также Flexbox и Grid css. Помимо этого моя верстка адаптивна, кроссбраузерна, а также доступна!
Писать по поводу заказа можно в любое время! Telegram: @srg201
- HooBank27 просмотров
- GPT322 просмотра
- CryptoFirends22 просмотра
- Pizza47 просмотров
- Электросамокати15 просмотров
- Blanchard - художественна галерея54 просмотра
- Mira - верстка сайта (без адаптива)43 просмотра
- MonGroom - зоосалон45 просмотров
- High Pass38 просмотров
- Евклид проектные системы32 просмотра