Markup developer
Почему стоит выбрать именно меня?
-не нарушаю сроков
-всегда довожу проект до конца
- адекватно воспринимаю критику
- обожаю интересные проекты
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3.
- Foundation
- jQuery
- Js
- Git
- Photoshop
- Bootstrap 5
- Crossplatform
- Adaptive markup
- Crossbrowse
E-mail - [email protected]
Телеграм https://t.me/UlianaKhokhlova
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недостаточно оценок
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$80
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!