UlianaKhokhlova

Ульяна Хохлова UlianaKhokhlova

 
24 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Markup developer

Почему стоит выбрать именно меня?

-не нарушаю сроков

-всегда довожу проект до конца

- адекватно воспринимаю критику

- обожаю интересные проекты

Знания, умения, навыки:

  • ﻿HTML5, CSS3.
  • Foundation
  • ﻿jQuery
  • ﻿Js
  • Git
  • ﻿Photoshop
  • Bootstrap 5﻿
  • ﻿Crossplatform
  • Adaptive markup
  • ﻿Crossbrowse
Cвязь:

E-mail - [email protected]

Телеграм https://t.me/UlianaKhokhlova

BootstrapjQueryPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
aleksa1987
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$80
10 баллов
год назад
Выполнить верстку по примеру для сайта на 1с Bitrix
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!