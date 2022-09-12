Markup developer

Почему стоит выбрать именно меня?

-не нарушаю сроков

-всегда довожу проект до конца

- адекватно воспринимаю критику

- обожаю интересные проекты

Знания, умения, навыки:

﻿HTML5, CSS3.

Foundation

﻿jQuery

﻿Js

Git

﻿Photoshop

Bootstrap 5﻿

﻿Crossplatform

Adaptive markup

﻿Crossbrowse

E-mail - [email protected]

Телеграм https://t.me/UlianaKhokhlova