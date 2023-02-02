Завдання включає підключення віджету швидкого зв'язку Бінотел та внесення правок на лендінг. Необхідно додати акцію 'Знижка тільки сьогодні -20%', виправити блок 'Про нас' на 768px, а також внести зміни в блок 'Ціни' з ховерами на кнопки та зменшити їх розміри для мобільної версії.