Завдання включає підключення віджету швидкого зв'язку Бінотел та внесення правок на лендінг. Необхідно додати акцію 'Знижка тільки сьогодні -20%', виправити блок 'Про нас' на 768px, а також внести зміни в блок 'Ціни' з ховерами на кнопки та зменшити їх розміри для мобільної версії.
Выполнить верстку по примеру для сайта на 1с Bitrix
Добрый день необходимо выполнить верстку каталога пример верстки на конкретном сайте предоставлю в личные сообщения. Часть верстки есть уже на сайте Другова каталога и скрипты (который верстался ранее).
Обязательно напишите личное сообщения!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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