Выполнить верстку по примеру для сайта на 1с Bitrix

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок469 просмотров

Добрый день необходимо выполнить верстку каталога пример верстки на конкретном сайте предоставлю в личные сообщения. Часть верстки есть уже на сайте Другова каталога и скрипты (который верстался ранее).

Обязательно напишите личное сообщения!

3 года назад
aleksa1987
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

UlianaKhokhlova
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$80
5 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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