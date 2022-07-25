Требуется оперативная установка нового дизайна на сайт. Необходимо заменить шрифты, цвета и фон, а также приверстать все элементы к существующему сайту. Срок выполнения работы - до завтра.
Поправить верстку
Есть проект, на стадии подхода к MVP, имеется довольно большой список косяков по верстке, которые нужно поправить.
В целом правок много и они сразу заметны. Ссылка на прототип https://smiall.ru/
Есть структурированный список правок по страницам, скорее всего он еще будет дополняться, так что готовы рассмотреть разные варианты оплаты.
Основные проблемы - что-то не перенесли с фигмы, что-то отображается не верно, проблемы с адаптивом.
Цена договорная. Пожалуйста, присылайте контакты, ТГ-удобнее всего.
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