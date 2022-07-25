Есть проект, на стадии подхода к MVP, имеется довольно большой список косяков по верстке, которые нужно поправить.

В целом правок много и они сразу заметны. Ссылка на прототип https://smiall.ru/

Есть структурированный список правок по страницам, скорее всего он еще будет дополняться, так что готовы рассмотреть разные варианты оплаты.

Основные проблемы - что-то не перенесли с фигмы, что-то отображается не верно, проблемы с адаптивом.

Цена договорная. Пожалуйста, присылайте контакты, ТГ-удобнее всего.