Поправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт41 заявка1113 просмотров

Есть проект, на стадии подхода к MVP, имеется довольно большой список косяков по верстке, которые нужно поправить.

В целом правок много и они сразу заметны. Ссылка на прототип https://smiall.ru/

Есть структурированный список правок по страницам, скорее всего он еще будет дополняться, так что готовы рассмотреть разные варианты оплаты.

Основные проблемы - что-то не перенесли с фигмы, что-то отображается не верно, проблемы с адаптивом.

Цена договорная. Пожалуйста, присылайте контакты, ТГ-удобнее всего.

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