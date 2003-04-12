Здравствуйте, меня зовут Юрий. Знаю HTML, CSS и умею работать с CMS (Wordpress) Мои услуги: 1. Верстка адаптивного сайта 2. Настройка и Установка CMS (Wordpress) 3. Доработка сайта (Добавление адаптивности, изменение форм, размеров и т.д.) 4. Изменение стилей сайта Рад буду с вами поработать и пообщаться! WordPressHTMLCSS

Я против войны в Украине !