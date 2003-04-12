YuriyMilus

Юрий YuriyMilus

 
20 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Здравствуйте, меня зовут Юрий.

Знаю HTML, CSS и умею работать с CMS (Wordpress)

Мои услуги:

1. Верстка адаптивного сайта

2. Настройка и Установка CMS (Wordpress)

3. Доработка сайта (Добавление адаптивности, изменение форм, размеров и т.д.)

4. Изменение стилей сайта

Рад буду с вами поработать и пообщаться!

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