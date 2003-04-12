Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Знаю HTML, CSS и умею работать с CMS (Wordpress)
Мои услуги:
1. Верстка адаптивного сайта
2. Настройка и Установка CMS (Wordpress)
3. Доработка сайта (Добавление адаптивности, изменение форм, размеров и т.д.)
4. Изменение стилей сайта
Рад буду с вами поработать и пообщаться!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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