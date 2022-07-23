Необходимо преобразовать проект из Adobe Illustrator в HTML/PHP/CSS для отправки по почте. Письмо должно корректно отображаться в различных почтовых клиентах, таких как Gmail, Outlook и стандартный почтовый клиент для iOS.
Сделать сайт на opencart шаблон
Сделать сайт на opencart шаблон
Вышлите мне красивые шаблоны для интернет магазина строительных материалов
Я выберу 1, вы создадите там мне сайт, хостинг и домен у меня уже есть.
Вам только шаблон хороший предоставить.
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