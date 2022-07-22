Сделать квиз(макет есть)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1008 просмотров

Здравствуйте , нужно реализовать квиз, ТЗ приложено ниже!

Сроки и стоимость , прошу указывать после ознакомления с заданием!)

Кодовое слово от спама так же указано в ТЗ!

Оплата возможна по БС либо договоримся при личном общении.)

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