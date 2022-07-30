Верстка сайта по макету в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен48 заявок1198 просмотров

Необходимо сверстать 5 страниц для уже работающего сайта, предпочтительно с адаптивами.

Дизайн простой и чистый.

Макет высылается лично, детали по анимации уточняются.

При отклике ждем примеры работ.

Figma
3 года назад
Lee3a
22 года
3 года в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
41 минуту назад
3 года назад
$50
8 дней
Escrow
Дмитрий справился с внушительным объемом работы за пару дней, качественно выполняя все особенности нашего макета. Всегда был готов предложить альтернативные решения для нашего сайта, самостоятельно разработал дополнительный дизайн тех моментов, которые мы не учли в макете. Терпеливо ждал внесения правок и оперативно разбирался с поставленными задачами. Отдельно хочется отметить, что Дмитрий всегда готов объяснить непонятные моменты на языке, доступном для неспециалиста в данной сфере) Рекомендую Дмитрия как ответственного и компетентного исполнителя! Обязательно обратимся в следующий раз!
Елизавета - отличный и понимающий заказчик. Спасибо за интересный проект, с большим удовольствием работал над поставленной задачей. Буду рад взяться ещё за новые интересные проекты. Рекомендую всем к сотрудничеству!

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