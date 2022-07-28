Здравствуй, наш будущий исполнитель!

нужно сделать одностраничник для учебного центра, через который люди смогут оставлять свои заявки на консультацию. С интересующимися можно более подробно обсудить в разделе «обсуждения», так как у нас есть вопросы, на которые мы бы хотели получить совет.