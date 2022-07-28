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Завершен34 заявки729 просмотров

Здравствуй, наш будущий исполнитель!

нужно сделать одностраничник для учебного центра, через который люди смогут оставлять свои заявки на консультацию. С интересующимися можно более подробно обсудить в разделе «обсуждения», так как у нас есть вопросы, на которые мы бы хотели получить совет.

3 года назад
sitorafar
Ситора 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

benzobak83
Виталий 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
3 дня
Escrow
Очень ответственно, терпеливо и качественно подошёл к работе! Благодарны вам, будем обращаться для дальнейшего сотрудничества 👍🏼
Спасибо за доверенную работу. Обратная связь моментальная, заказчика рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

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Матвей
 
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benzobak83
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