Нужно сверстать страничку по макету из Фигмы(https://www.figma.com/file/BUuB8lFfhvPQYAHsgJ6DzJ/Premium?node-id=1%3A91). Сверстать нужно только область внутри белого прямоугольника. Хедер и футер уже есть. Также требуются знания Angular Material и Git