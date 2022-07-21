Сверстать страничку в Angular по макету Фигма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок730 просмотров

Нужно сверстать страничку по макету из Фигмы(https://www.figma.com/file/BUuB8lFfhvPQYAHsgJ6DzJ/Premium?node-id=1%3A91). Сверстать нужно только область внутри белого прямоугольника. Хедер и футер уже есть. Также требуются знания Angular Material и Git

AngularFigmaGitNode.js
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