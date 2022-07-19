Требуется верстка макета из Figma и его натяжка на платформе Wordpress. Необходимы две оценки: за верстку макета и за интеграцию на Wordpress. Убедитесь в соответствии с требованиями, включая проверку через W3 Validator и соблюдение иерархии заголовков на страницах.
Дизайн простой страницы (ПК+моб) + верстка образца.
Необходимо разработать простой но чистый дизайн по прилагаемой компоновке и сверстать образец страницы.
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