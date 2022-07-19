Дизайн простой страницы (ПК+моб) + верстка образца.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1047 просмотров

Необходимо разработать простой но чистый дизайн по прилагаемой компоновке и сверстать образец страницы.

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