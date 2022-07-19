Вёрстка Landing page на Vue.js

Добрый день

Требуется сверстать home page, макеты прикрепляю (во вкладке Pages -> Designing UI -> В центре будет поле Editied version и там будет home page):

https://www.figma.com/file/IwbzeIaKo4lsrstauZauuT/Dawn-Global-(Copy)?node-id=2%3A12

Требуется:

- склепать все это на Vue.js (2 версия), обязательно подключить SCSS, никаких CSS библиотек не использовать (в принципе, могу сделать boilerplate и скинуть)

- макет по адаптивности нет, но она должна быть (расскажу подробнее в ЛС)

Жду Ваших вопросов и сообщений!