Требуется адаптивная верстка сайта из 7 страниц с использованием HTML. Ищутся опытные специалисты, способные выполнить качественную работу. Обязательный опыт в адаптивной верстке.
Скопировать html и заменить блоки
Есть сайт сделаный на вэблиум. (копия в архиве).
Нужно скопировать ХТМЛ и добавить органично, что бы вписывался блок с пакетами.
Детали на видео:
Оплата по факту либо БС
Выбранный исполнитель
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