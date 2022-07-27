Скопировать html и заменить блоки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок946 просмотров

Есть сайт сделаный на вэблиум. (копия в архиве). 

https://youtu.be/uMw0Lj9MMz8

Нужно скопировать ХТМЛ и добавить органично, что бы вписывался блок с пакетами. 

https://genius.space/pm/ua/

https://prnt.sc/KVocQSnNWTZW

Детали на видео:

Оплата по факту либо БС

HTML
3 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

vitaliy_scripter
21 год
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2 месяца назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Cупер исполнитель. Сделал мне крутой сайт и теперь мне все завидуют
Всегда на связи и грамотно отвечал на вопросы, рекомендую!

Заявки фрилансеров

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