Моя цель — идеальный баланс в 3х направлениях: качество, время, ваши нервы.

Меня зовут, Вадим. Я живу в Беларуси, в прекрасном городе Минске. Обучался, много практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер. Я знаю, что такое ответственность и исполнительность. Благодаря этим качествам последние 2.5 года я занимал руководящую должность. Но недавно решил стать свободным и работать на себя. Планировать свой график, совмещать работу с туризмом — это слишком большие соблазны.

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