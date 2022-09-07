Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок566 просмотров

Привет, нужно сверстать лендинг по продаже чая. Есть готовый дизайн, текст, наполнение. Нужно сверстать лендинг, адаптив и подключить google\apple pay. 

Указывайте сроки и вашу цену. 

3 года назад
gr3ko
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
3 года назад
$200
7 дней
Отлично!
Спасибо за классный проект! Рад был поработать надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Алексей
 
26 лет
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Artyom-S
Артём 
32 года
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онлайн
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
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HTML-верстка
Игорь
 
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