Ищу наставника по HTML-вёрстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок1012 просмотров

 Всем привет! Я начинающая верстальщица, освоила верстку HTML5 и CSS3, знакома с Bootstrap-4, пишу по БЭМ-методологии, работаю с макетами из Figma. В настоящий момент прохожу курсы по frontend-разработке и осваиваю JS и его различные библиотеки. Я ищу человека которого я бы могла разгрузить несложной работой, или человека который бы мог мне давать небольшие заказа/задачи по верстке. Учусь уже около года.  Если нужно то покажу пару сделанных макетов. Если я вас заинтересовала, то буду рада знакомству. 

BootstrapFigmaHTMLJavaScript
3 года назад
Hris_Hris
Христина 
30 лет
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