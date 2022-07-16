Всем привет! Я начинающая верстальщица, освоила верстку HTML5 и CSS3, знакома с Bootstrap-4, пишу по БЭМ-методологии, работаю с макетами из Figma. В настоящий момент прохожу курсы по frontend-разработке и осваиваю JS и его различные библиотеки. Я ищу человека которого я бы могла разгрузить несложной работой, или человека который бы мог мне давать небольшие заказа/задачи по верстке. Учусь уже около года. Если нужно то покажу пару сделанных макетов. Если я вас заинтересовала, то буду рада знакомству.