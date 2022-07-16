Верстка сайта по макету в figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки777 просмотров

Добрый день!

Что имеется:

Готовый дизайн проект в figma

Домен

Аккаунт в рег.ру

Что нужно сделать:

Сверстать сайт

Залить на сервер.

Структура сайта:

1 стр. - Посадочная

2 - 4 стр. - Форма для заполнения и подтверждения данных.

5. стр. Онлайн витрина.

(Так же присутствует мобильная версия сайта).

Figma
3 года назад
u_roman
Роман 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$120
2 дня
Все было сделано качественно и быстро! В процессе были, как всегда, правки и уточнения с моей стороны) Александр все принял и учел при работе)
Всегда на связи, подсказывал в любых моментах, оплата вовремя. Хороший заказчик!

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