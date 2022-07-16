Верстка макета figma

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок437 просмотров

Здравствуйте, необходимо сверстать макет из фигмы, ссылка исполнителю.

Figma
3 года назад
freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
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2 месяца назад
3 года назад
$150
3 дня
Escrow
Все отлично, скорость и исполнение!
Спасибо за интересный проект!

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