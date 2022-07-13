Ворпресс

Скопировали сайт (наш доступ к админке и хостингу есть)

После корректировки в админке цветовой стилистики, перестали отображаться стили) по всей видимости стили на исходном сайте записаны в файле кеша и при очистке - стили исчезают).

Так же осталась взаимосвясь с исходного сайта - т.к. при очитке кеша на втором сайте, исходный так же слетает

Плюс в админке не работает редактор темы - не сохраняет настройки.

Задача - Для человека в теме по всей видимости нужно сравнить стили исходного сайта и поправить копию.

Поправить стили

Футер вернуть https://prnt.sc/NtlZ9BRJ3Inv

Фильтр слева https://prnt.sc/rlrFjwTrfj3f

Заголовок страниц и подменю отобразить https://prnt.sc/7-lmdDO9T3Br

При наведеннии на карточку товара - поиск, просмотр, сравнение

В карточке товара - хлеб. крошки, категории, https://prnt.sc/CDKce_XDj6VL