Корректировка шаблона сайта (правка бага)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки821 просмотр

Ворпресс

Скопировали сайт (наш доступ к админке и хостингу есть)

После корректировки в админке цветовой стилистики, перестали отображаться стили) по всей видимости стили на исходном сайте записаны в файле кеша и при очистке - стили исчезают).

Так же осталась взаимосвясь с исходного сайта - т.к. при очитке кеша на втором сайте, исходный так же слетает

Плюс в админке не работает редактор темы - не сохраняет настройки.

Задача - Для человека в теме по всей видимости нужно сравнить стили исходного сайта и поправить копию.

Поправить стили

Футер вернуть https://prnt.sc/NtlZ9BRJ3Inv

Фильтр слева https://prnt.sc/rlrFjwTrfj3f

Заголовок страниц и подменю отобразить https://prnt.sc/7-lmdDO9T3Br

При наведеннии на карточку товара - поиск, просмотр, сравнение

В карточке товара - хлеб. крошки, категории, https://prnt.sc/CDKce_XDj6VL

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
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10 лет в сервисе
Была
год назад

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