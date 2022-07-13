Требуется внести изменения в виджет WordPress: убрать голубой фон под палитрой, изменить цвет текста на черный для светлых тонов, добавить всплывающую подсказку с названием цвета при наведении. Главная фотография обновляется только через FTP. Ссылка на виджет предоставляется исполнителю.
Корректировка шаблона сайта (правка бага)
Ворпресс
Скопировали сайт (наш доступ к админке и хостингу есть)
После корректировки в админке цветовой стилистики, перестали отображаться стили) по всей видимости стили на исходном сайте записаны в файле кеша и при очистке - стили исчезают).
Так же осталась взаимосвясь с исходного сайта - т.к. при очитке кеша на втором сайте, исходный так же слетает
Плюс в админке не работает редактор темы - не сохраняет настройки.
Задача - Для человека в теме по всей видимости нужно сравнить стили исходного сайта и поправить копию.
Поправить стили
Футер вернуть https://prnt.sc/NtlZ9BRJ3Inv
Фильтр слева https://prnt.sc/rlrFjwTrfj3f
Заголовок страниц и подменю отобразить https://prnt.sc/7-lmdDO9T3Br
При наведеннии на карточку товара - поиск, просмотр, сравнение
В карточке товара - хлеб. крошки, категории, https://prnt.sc/CDKce_XDj6VL
Заявки фрилансеров
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