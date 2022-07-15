Мобильная версия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок562 просмотра

Необходимо прописать в файле CSS настройки для разных расширений экрана мобильных устройств, чтобы отображение сайта на разных экранах было адекватным. На данный момент сайт отображается на разных экранах так (файлы):

CSS
3 года назад
guest_16577780095626
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

3221vbif
21 год
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
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Заявки фрилансеров

Тимур
 
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3221vbif
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