Требуется внести изменения в виджет WordPress: убрать голубой фон под палитрой, изменить цвет текста на черный для светлых тонов, добавить всплывающую подсказку с названием цвета при наведении. Главная фотография обновляется только через FTP. Ссылка на виджет предоставляется исполнителю.
Мобильная версия сайта
Необходимо прописать в файле CSS настройки для разных расширений экрана мобильных устройств, чтобы отображение сайта на разных экранах было адекватным. На данный момент сайт отображается на разных экранах так (файлы):
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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