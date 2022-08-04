Верстка простого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок789 просмотров

Надо сверстать простой сайт с psd.

Макеты тут https://drive.google.com/file/d/1-jxZg4hFq1yUx_RI0oIzA5rh0tdPW_pc/view?usp=sharing 

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Без цены и сроков не рассматриваю заявки.

Антибот 12+12=

3 года назад
karenjan
Карен 
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4 дня назад

Выбранный исполнитель

Maxseem84
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3 года назад
$40
3 дня
Escrow
Спасибо за работу
Все прошло очень хорошо, правок было немного и все по существу, готов к дальнейшему сотрудничеству

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