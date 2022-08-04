Надо сверстать простой сайт с psd.

Макеты тут https://drive.google.com/file/d/1-jxZg4hFq1yUx_RI0oIzA5rh0tdPW_pc/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Без цены и сроков не рассматриваю заявки.

Антибот 12+12=