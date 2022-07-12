Необходимо сверстать с нуля сайт

Ищем сильного верстальщика, который сможет с нуля сделать точную копию данной страницы: https://pancakeswap.finance/lottery (сайт написан на react)

Важно: адаптив под мобилку, корректная работа анимаций с любого устройства.

От вас нужен чистый код, с которым будет комфортно работать дальше. Код должен быть на обычном css и js, из фраймворков максимум jquery (без бутстрапов и остального). Верстка без использования громоздких фреймворком, можно чистый js и jQuery, а также мелкие библиотеки типа swipe и тд.

Будем ждать Ваших откликов, ответим оперативно. Всегда заинтересованы в работе с профессионалами!