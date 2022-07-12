Верстка сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт36 заявок1448 просмотров

Необходимо сверстать с нуля сайт  

Ищем сильного верстальщика, который сможет с нуля сделать точную копию данной страницы: https://pancakeswap.finance/lottery (сайт написан на react)  

Важно: адаптив под мобилку, корректная работа анимаций с любого устройства.

От вас нужен чистый код, с которым будет комфортно работать дальше. Код должен быть на обычном css и js, из фраймворков максимум jquery (без бутстрапов и остального).   Верстка без использования громоздких фреймворком, можно чистый js и jQuery, а также мелкие библиотеки типа swipe и тд.  

Будем ждать Ваших откликов, ответим оперативно. Всегда заинтересованы в работе с профессионалами!

BootstrapCSSJavaScriptjQuery
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