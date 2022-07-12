Требуется выполнить HTML-верстку адаптивного лендинга на основе готового дизайна. Использовать Bootstrap 4 или 5 для создания адаптивной страницы с плавным скроллингом. Реализовать интерактивные элементы на jQuery или чистом JS, включая анимации, аккордеоны и слайдеры. Обеспечить корректное отображение на всех устройствах, использовать SVG-иконки и бесплатные шрифты.
Верстка сайта
Необходимо сверстать с нуля сайт
Ищем сильного верстальщика, который сможет с нуля сделать точную копию данной страницы: https://pancakeswap.finance/lottery (сайт написан на react)
Важно: адаптив под мобилку, корректная работа анимаций с любого устройства.
От вас нужен чистый код, с которым будет комфортно работать дальше. Код должен быть на обычном css и js, из фраймворков максимум jquery (без бутстрапов и остального). Верстка без использования громоздких фреймворком, можно чистый js и jQuery, а также мелкие библиотеки типа swipe и тд.
Будем ждать Ваших откликов, ответим оперативно. Всегда заинтересованы в работе с профессионалами!
Заявки фрилансеров
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