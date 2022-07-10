Специалист по Elementor (доработать адаптив)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки518 просмотров

Нужно доработать адаптив на 1-3 страниц. Можно писать стили вручную, но сайт построен на Elementor. Нужно понимать например как из секции с списком на десктопе сделать на телефоне с этого списка слайдер. Кроме этого в целом в адаптиве ничего сложного, обычный сайт. 

Более подробно в личку. 

Сделать нужно 11 июля, сегодня. 

Elementor
3 года назад
coder0204
35 лет
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Был
3 месяца назад

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