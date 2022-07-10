Нужно доработать адаптив на 1-3 страниц. Можно писать стили вручную, но сайт построен на Elementor. Нужно понимать например как из секции с списком на десктопе сделать на телефоне с этого списка слайдер. Кроме этого в целом в адаптиве ничего сложного, обычный сайт.

Более подробно в личку.

Сделать нужно 11 июля, сегодня.