ДАНО

Есть макет лэндинга для desktop / tablet / mobile (см аттач)

ЗАДАЧА

Сверстать лэндинг в Weblow (для 3х брейкпоинтов)

Pixel perfect

некоторых блоках нужна несложная анимация.

Вместо некоторых фотографий будут видео фрагменты

ДЕДЛАЙН

5 дней

ОПЛАТА

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Напишите пару слов как давно работаете с этим инструментом, как давно занимаетесь версткой в целом и прикрепите примеры работ в webflow которые вы сделали с нуля самостоятельно.