Необходимо внести правки в макет шаблона Joomla на сайте. Задачи включают корректировку чекбоксов в корзине, центрирование кнопки 'Добавить отзыв', изменение кнопок соцсетей, а также исправления в мобильной версии: иконки, текст преимуществ, заголовок 'Хиты продаж' и отображение настраиваемых полей.
Сверстать лэндинг в Webflow
ДАНО
Есть макет лэндинга для desktop / tablet / mobile (см аттач)
ЗАДАЧА
Сверстать лэндинг в Weblow (для 3х брейкпоинтов)
Pixel perfect
некоторых блоках нужна несложная анимация.
Вместо некоторых фотографий будут видео фрагменты
ДЕДЛАЙН
5 дней
ОПЛАТА
С карты на карту
ДАЛЕЕ
Начните ваше сообщение со слова WEBFLOW (защита от спамеров)
Напишите пару слов как давно работаете с этим инструментом, как давно занимаетесь версткой в целом и прикрепите примеры работ в webflow которые вы сделали с нуля самостоятельно.
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