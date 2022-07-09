Сверстать лэндинг в Webflow

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок1050 просмотров

ДАНО

Есть макет лэндинга для desktop / tablet / mobile (см аттач)

ЗАДАЧА

Сверстать лэндинг в Weblow (для 3х брейкпоинтов)

Pixel perfect

некоторых блоках нужна несложная анимация.

Вместо некоторых фотографий будут видео фрагменты

ДЕДЛАЙН

5 дней

ОПЛАТА

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Напишите пару слов как давно работаете с этим инструментом, как давно занимаетесь версткой в целом и прикрепите примеры работ в webflow которые вы сделали с нуля самостоятельно.

Webflow
3 года назад
satchitananda
Станислав 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Иван
 
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