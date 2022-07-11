Правки в шаблоне joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка781 просмотр

Здравствуйте!

Нужно внести правки в макет шаблона на сайте 2.демо-сайт.рф:

1. Поправить чекбоксы в корзине в способах оплаты скриншот 1

2. Отцентровать кнопку "Добавить отзыв" скриншот 2

3. Сделать кнопки соцсетей как в приложенном скрине 3

4. Поправить в моб. версии иконки и текст с преимуществами скриншот 4, поправить заголовок "Хиты продаж" скриншот 4.1, поправить отображение по колонкам, 2 категории в строке

5. Поправить отображение настраиваемых полей в моб. версии скриншот 5

Joomla
3 года назад
studio-maksi
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

EvgenM73
Евген 
38 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Евгений, быстро и профессионально справился с задачей! Всегда на связи, коммуникабельный! Рекомендую!
Все хорошо. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

EvgenM73
Евген 
38 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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