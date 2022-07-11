Правки в шаблоне joomla

Требуется сверстать лендинг с адаптивным дизайном, который будет хорошо отображаться на различных устройствах, включая мобильные телефоны и планшеты. Макет в текущий момент не адаптирован, поэтому важно обеспечить резиновую верстку для оптимального отображения на всех разрешениях.