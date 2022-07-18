Сверстать лендинг

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок405 просмотров

Верстка должна быть адаптивна (резиновая, чтобы почти на любом разрешении смотрелась гуд) 

Также нужно адаптировать под моби и таблетку. На данную секунду макет не адаптирован.

3 года назад
Penal
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

LayMorja
Тимофей 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$35
2 дня
Escrow
Очень перспективный парень! Относится к выполнению работы с полной ответственностью, рекомендую!
Хороший заказчик, всегда на связи, правки по работе появлялись без задержек, как и дополнительные требования по расширению работы, рекомендую!

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