Адаптация сайта под мобильные устройства

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки1078 просмотров

Нужно адаптировать лендинг под телефон, через медиа запросы, верстку делал сам это мой первый проект, поэтому прошу помочь в адаптации сайта, это две страницы на первой есть три блока основных а вторая страница это статья с тремя картинками 

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3 года назад
Sv1at0slav
Святослав 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
32 минуты назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Потрібно було адаптувати сайт під телефон, все виконав швидко та якісно , в подальшому буду з Дмитром працювати, рекомендую
Дякую за роботу, все чітко! Буду дуже рад ще попрацювати з Святославом. Рекомендую!

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