Виконати корекцію дизайну на сайті WordPress для двох сторінок. Для першої сторінки адаптувати блок контактів для розширень від 1440 до 768 та 425 до 320, підігнати розміри та кольори. Для другої сторінки забезпечити відображення картинок в блоках "Хід будівництва" та "Огляд Комплексу" на мобільних пристроях.