Підправити дизайн на сайті WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок524 просмотра

1. Є сторінка https://novobudova.pro/kotedzhi/happy-house-2/

на ній блок з скріна1 - контакти - сиплеться

Зробити для розширень від 1440 до планшету 768 як у скріні2

від 425 до 320 як на скріні2

підігнати по розмірах та кольорах теж

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2. Сторінка ЖК з каталогу

https://novobudova.pro/novobudovy/zhk-parkovyj-5/

Блоки "Хід будівництва" та "Огляд Комплексу" з пк показуються з картинкою, з мобільних пристроїв розш. 320 до 425 показуються без картинок. 

Потрібно показувати з картинками. Скрін 3

WordPress
3 года назад
Cooper99
Юрий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

RobbyKovach
29 лет
8 лет в сервисе
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3 года назад
$17
2 дня
Escrow
Швидко та якісно! Рекомендую
Все добре. правильно поставлена задача і комунікабельність

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