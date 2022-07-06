Необходим HTML-календарь для сайта на Тильде с возможностью добавления событий. Календарь должен иметь всплывающие подсказки, выделение текущей даты синим и событий зеленым. Важно, чтобы только владелец сайта мог вносить изменения. Идеально, если будет отдельная страница для добавления событий с описанием и ссылками.