Верстка

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Завершен98 заявок1592 просмотра

Нужно сверстать страницы сайта,есть дизайн в фигма,все подробности в л.с. приоритет отдам у кого цена за работу будет ниже

Figma
3 года назад
guest_16562686775151
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

illia_verstka
Ілля 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель,все сделал в лучшем виде,рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Валентин
 
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Ульяна
 
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Михаил
 
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8 отзывов
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Прымак
 
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Дмитрий
 
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1 отзыв
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Павел
 
21 год
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10 месяцев назад
3 года назад
Андрей
 
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3 года в сервисе
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7 месяцев назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
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Был
22 дня назад
20 отзывов
3 года назад
illia_verstka
Ілля 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
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Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
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