Удобные сайты, быстро и качественно ✔. Правки приветствуются! Адаптивность, БЭМ. FlexBox, Grid, JavaScript, HTML5, CSS3, SCSS, GULP, WP, PHP .

類 Выгода работы со мной:

С учетом опыта, понимаю логику работы того или иного элемента на странице, при отсутствии его учета в ТЗ

Всегда открыт для правок, они очень важны, мы все люди и я понимаю что все сразу учесть невозможно. Правки входят в стоимость заказа.

Если в чем-то сомневаетесь пишите, постараюсь доступно проконсультировать.

Род занятий:

珞 Надежность:

- все ровно в срок

- готов приступить сразу

- не беру предоплату

- на связи 24/5

‍ Процесс моей работы:

Оценка

Выполнение

Проверка функциональности

Оплата

Передача проекта вам

 Образование:

Среднее образование

- Окончил курсы от ProWeb - https://proweb.uz ( Длительность: 9-месяцев )

- Просмотрел курс от : "Фрилансер по життю" - https://youtube.com/playlist?list=PLM6XATa8CAG4F9nAIYNS5oAiPotxwLFIr (19.3-часов)

Ранее усердно учился, практиковался и теперь решился предоставлять услуги на фрилансе.

六‍ Контактные данные:

Почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/Gebo436

Телефон: +998 94 609-07-77 (код писать обязательно, иначе вызов не пройдет).