Valeriq

Пастушенко Валерий Valeriq

 
21 годУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Удобные сайты, быстро и качественно &#10004;. Правки приветствуются! Адаптивность, БЭМ. FlexBox, Grid, JavaScript, HTML5, CSS3, SCSS, GULP, WP, PHP .

類 Выгода работы со мной:

  • С учетом опыта, понимаю логику работы того или иного элемента на странице, при отсутствии его учета в ТЗ
  • Всегда открыт для правок, они очень важны, мы все люди и я понимаю что все сразу учесть невозможно. Правки входят в стоимость заказа.
  • Если в чем-то сомневаетесь пишите, постараюсь доступно проконсультировать.

Род занятий:

‍- Верстка адаптивных сайтов. Чистый и понятный код.

👋 - Анимации на: CSS3/JS.

- Правки в уже готовых проектах

珞 Надежность:

- все ровно в срок

- готов приступить сразу

- не беру предоплату

- на связи 24/5

‍ Процесс моей работы:

  • Оценка
  • Выполнение
  • Проверка функциональности
  • Оплата
  • Передача проекта вам

 Образование:

- Среднее образование (11 лет)

- Окончил курсы от ProWeb- https://proweb.uz ( Длительность: 9-месяцев )

- Просмотрел курс от : "Фрилансер по життю" - https://youtube.com/playlist?list=PLM6XATa8CAG4F9nAIYNS5oAiPotxwLFIr (19.3-часов)

Ранее усердно учился, практиковался и теперь решился предоставлять услуги на фрилансе.

六‍ Контактные данные:

Почта: [email protected]

Telegram:  https://t.me/Gebo436

Телефон: +998 94 609-07-77 (код писать обязательно, иначе вызов не пройдет).

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