Удобные сайты, быстро и качественно ✔. Правки приветствуются! Адаптивность, БЭМ. FlexBox, Grid, JavaScript, HTML5, CSS3, SCSS, GULP, WP, PHP .
類 Выгода работы со мной:
- С учетом опыта, понимаю логику работы того или иного элемента на странице, при отсутствии его учета в ТЗ
- Всегда открыт для правок, они очень важны, мы все люди и я понимаю что все сразу учесть невозможно. Правки входят в стоимость заказа.
- Если в чем-то сомневаетесь пишите, постараюсь доступно проконсультировать.
Род занятий:- Верстка адаптивных сайтов. Чистый и понятный код. 👋 - Анимации на: CSS3/JS. - Правки в уже готовых проектах
珞 Надежность:
- все ровно в срок
- готов приступить сразу
- не беру предоплату
- на связи 24/5
Процесс моей работы:
- Оценка
- Выполнение
- Проверка функциональности
- Оплата
- Передача проекта вам
Образование:- Среднее образование (11 лет)
- Окончил курсы от ProWeb- https://proweb.uz ( Длительность: 9-месяцев )
- Просмотрел курс от : "Фрилансер по життю" - https://youtube.com/playlist?list=PLM6XATa8CAG4F9nAIYNS5oAiPotxwLFIr (19.3-часов)
Ранее усердно учился, практиковался и теперь решился предоставлять услуги на фрилансе.
六 Контактные данные:
Почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/Gebo436
Телефон: +998 94 609-07-77 (код писать обязательно, иначе вызов не пройдет).
Портфолио
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