Требуется проанализировать и исправить ошибку JavaScript на незаконченной странице верстки. Ошибка Uncaught TypeError: e is null мешает работе select и других элементов. Необходимо рассказать о причинах проблемы. Бюджет небольшой, оплата по факту.
Нужен проф по JS на небольшую доработку верстки страницы чекаута
Есть верстка - https://vsemesta.net/mt_checkout2/index.htm, но она не доделана.
В плане верстки вроде все ок, но не работает функционал обновления блоков в зависимости от выбора.
То есть важно, чтобы на странице работали все основные действия, которые юзеры обычно делают при оформлении заказа:
- увеличили количество, изменили способ доставки, удалили товар и т.п. =
изменилась сумма (как на вайлдберисе, с перелистыванием цифр).
- в макете предусмотрен момент: удалили товар = он сначала перешел в режим
- нажали "отправить заказ" - он проверяет заполнение полей и выставленные чекбоксы, при необходимости выдаёт уведомления.
- ввели купон, нажали применить, появилась всплывашка + он появился в общем списке подтверждения заказа.
- ну и т.п.
восстановления, еще раз кликнули - удалился окончательно.
Плюс надо доверстать всплывающие окна и т.п. всплывашки как в макете - https://www.figma.com/file/Y4FrgL9uJiYOUIsdGxAQzG/Mt_checkout?node-id=0:1
То есть вёрстка должна стать полностью рабочей, чтобы программисту не нужно было подключать какие-то скрипты или что-то менять в верстке, чтобы реализовать работу бекенда с визуальной частью.
В принципе опытному человеку полдня работы, хочу найти именно кто специализируется на верстке, чтобы сделать все быстро и правильно .
По бюджету рассмотрю все варианты и дешевле и дороже, оплата вебмани или юмани (на карту в связи с событиями скорее всего НЕ смогу).
Или по факту, или по БС.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить HTML-верстку сайта по готовому дизайн-макету в Figma. Функционал должен полностью соответствовать аналогичному сайту Booking.com. Ожидается качественная работа с учетом всех деталей макета.HTML-верстка48 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать новый дизайн сайта интернет-магазина мебели с учетом требований: PixelToPixel верстка, адаптивность для разных экранов, минимальное использование библиотек. Все активные элементы должны быть предусмотрены, включая всплывающие окна и выпадающие списки. Подключение ассетов только из локальной директории. Предоставьте предварительную стоимость для оценки.Завершен3 года назад
Требуется разработать всплывающее окно в корзине сайта на Tilda с дополнительным полем 'Выберите почту'. Необходимо реализовать автозаполнение почтовых адресов Литвы в зависимости от введённого города. Данные будут предоставлены. Ожидаются предложения по цене.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $37
Требуется адаптивная верстка лендинга по предоставленному макету из Figma. Необходимо создать HTML-страницу, учитывая все детали дизайна и адаптивность для различных устройств. Бюджет составляет 35-40$.Завершен3 года назад
Требуется перенести шаблон с сайта на Ucoz на готовый сайт на DLE. Возможно, потребуется адаптация для мобильных и ПК версий. Также рассматривается вариант верстки шаблона с нуля по предоставленному макету. Ожидается качественная работа.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку лендинга на 11 экранов. Дизайн будет предоставлен при созвоне. Необходимо указать примерные стоимость и сроки выполнения работы, основываясь на объеме задачи.Завершен3 года назад
Необходимо выполнить HTML-верстку главной страницы сайта с адаптивным дизайном для мобильных и десктопных устройств. Все функции должны корректно работать в актуальных версиях браузеров Windows и OS X, а также на мобильных устройствах. Использование технологий, таких как БЭМ, SCSS, кроссбраузерность и оптимизация загрузки изображений обязательны. Требуется тестирование на Jest.HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется оперативно сверстать блок на сайте с использованием HTML. Приложено превью для понимания задачи. Ожидается качественная и быстрая работа.Завершен3 года назад
Необходимо сверстать новые страницы и модальные окна для веб-сайта. Задача включает добавление элементов на главную страницу, страницу товара и страницу техподдержки, а также переработку страницы профиля. Важно учесть мобильную версию и анимацию для страницы 'колесо бонусов'. Ожидается опыт в HTML-верстке и наличие портфолио.Завершен3 года назад