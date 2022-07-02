Есть верстка - https://vsemesta.net/mt_checkout2/index.htm, но она не доделана.

В плане верстки вроде все ок, но не работает функционал обновления блоков в зависимости от выбора.

То есть важно, чтобы на странице работали все основные действия, которые юзеры обычно делают при оформлении заказа:

увеличили количество, изменили способ доставки, удалили товар и т.п. = изменилась сумма (как на вайлдберисе, с перелистыванием цифр).

в макете предусмотрен момент: удалили товар = он сначала перешел в режим

восстановления, еще раз кликнули - удалился окончательно. нажали "отправить заказ" - он проверяет заполнение полей и выставленные чекбоксы, при необходимости выдаёт уведомления.

ввели купон, нажали применить, появилась всплывашка + он появился в общем списке подтверждения заказа.

ну и т.п.

Нужно проанализировать текущий JS код - чтобы там не было костылей, мусора, маразма и т.п.

Плюс надо доверстать всплывающие окна и т.п. всплывашки как в макете - https://www.figma.com/file/Y4FrgL9uJiYOUIsdGxAQzG/Mt_checkout?node-id=0:1

То есть вёрстка должна стать полностью рабочей, чтобы программисту не нужно было подключать какие-то скрипты или что-то менять в верстке, чтобы реализовать работу бекенда с визуальной частью.

В принципе опытному человеку полдня работы, хочу найти именно кто специализируется на верстке, чтобы сделать все быстро и правильно .

По бюджету рассмотрю все варианты и дешевле и дороже, оплата вебмани или юмани (на карту в связи с событиями скорее всего НЕ смогу).

Или по факту, или по БС.