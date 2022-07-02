Нужен проф по JS на небольшую доработку верстки страницы чекаута

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок717 просмотров

Есть верстка - https://vsemesta.net/mt_checkout2/index.htm, но она не доделана.

В плане верстки вроде все ок, но не работает функционал обновления блоков в зависимости от выбора.

То есть важно, чтобы на странице работали все основные действия, которые юзеры обычно делают при оформлении заказа:

  • увеличили количество, изменили способ доставки, удалили товар и т.п. =

    изменилась сумма (как на вайлдберисе, с перелистыванием цифр).

  • в макете предусмотрен момент: удалили товар = он сначала перешел в режим

    • восстановления, еще раз кликнули - удалился окончательно.

  • нажали "отправить заказ" - он проверяет заполнение полей и выставленные чекбоксы, при необходимости выдаёт уведомления.
  • ввели купон, нажали применить, появилась всплывашка + он появился в общем списке подтверждения заказа.
  • ну и т.п.

Нужно проанализировать текущий JS код - чтобы там не было костылей, мусора, маразма и т.п.

Плюс надо доверстать всплывающие окна и т.п. всплывашки как в макете - https://www.figma.com/file/Y4FrgL9uJiYOUIsdGxAQzG/Mt_checkout?node-id=0:1

То есть вёрстка должна стать полностью рабочей, чтобы программисту не нужно было подключать какие-то скрипты или что-то менять в верстке, чтобы реализовать работу бекенда с визуальной частью.

В принципе опытному человеку полдня работы, хочу найти именно кто специализируется на верстке, чтобы сделать все быстро и правильно .

По бюджету рассмотрю все варианты и дешевле и дороже, оплата вебмани или юмани (на карту в связи с событиями скорее всего НЕ смогу).

Или по факту, или по БС.

JavaScriptNode.js
3 года назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Бахромхожа
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Владимир
 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Юрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Валентин
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Роман
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Шудов
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Эдгард
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Пофиксить баг js

    Требуется проанализировать и исправить ошибку JavaScript на незаконченной странице верстки. Ошибка Uncaught TypeError: e is null мешает работе select и других элементов. Необходимо рассказать о причинах проблемы. Бюджет небольшой, оплата по факту.

    JavaScript
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта по готовому дизайн-макету

    Необходимо выполнить HTML-верстку сайта по готовому дизайн-макету в Figma. Функционал должен полностью соответствовать аналогичному сайту Booking.com. Ожидается качественная работа с учетом всех деталей макета.

    Figma
    HTML-верстка48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка интернет-магазина мебели

    Необходимо сверстать новый дизайн сайта интернет-магазина мебели с учетом требований: PixelToPixel верстка, адаптивность для разных экранов, минимальное использование библиотек. Все активные элементы должны быть предусмотрены, включая всплывающие окна и выпадающие списки. Подключение ассетов только из локальной директории. Предоставьте предварительную стоимость для оценки.

    CSSFigmaJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать на тильде всплывающее окно в корзине

    Требуется разработать всплывающее окно в корзине сайта на Tilda с дополнительным полем 'Выберите почту'. Необходимо реализовать автозаполнение почтовых адресов Литвы в зависимости от введённого города. Данные будут предоставлены. Ожидаются предложения по цене.

    Tilda
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивно сверстать ленд по макету

    $37

    Требуется адаптивная верстка лендинга по предоставленному макету из Figma. Необходимо создать HTML-страницу, учитывая все детали дизайна и адаптивность для различных устройств. Бюджет составляет 35-40$.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перенос или верстка с 0

    Требуется перенести шаблон с сайта на Ucoz на готовый сайт на DLE. Возможно, потребуется адаптация для мобильных и ПК версий. Также рассматривается вариант верстки шаблона с нуля по предоставленному макету. Ожидается качественная работа.

    DLE
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка лендинга

    Требуется выполнить HTML-верстку лендинга на 11 экранов. Дизайн будет предоставлен при созвоне. Необходимо указать примерные стоимость и сроки выполнения работы, основываясь на объеме задачи.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Версика главной страницы сайта

    Необходимо выполнить HTML-верстку главной страницы сайта с адаптивным дизайном для мобильных и десктопных устройств. Все функции должны корректно работать в актуальных версиях браузеров Windows и OS X, а также на мобильных устройствах. Использование технологий, таких как БЭМ, SCSS, кроссбраузерность и оптимизация загрузки изображений обязательны. Требуется тестирование на Jest.

    HTMLJavaScriptjQuerySCSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать блок на сайте.

    $15

    Требуется оперативно сверстать блок на сайте с использованием HTML. Приложено превью для понимания задачи. Ожидается качественная и быстрая работа.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать новые страницы + модальные окна

    Необходимо сверстать новые страницы и модальные окна для веб-сайта. Задача включает добавление элементов на главную страницу, страницу товара и страницу техподдержки, а также переработку страницы профиля. Важно учесть мобильную версию и анимацию для страницы 'колесо бонусов'. Ожидается опыт в HTML-верстке и наличие портфолио.

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад