Есть незаконченная верстка https://vsemesta.net/mt_checkout/index.htm - но из за ошибки Uncaught TypeError: e is null она не работает (не работают select и т.п. хотя до ошибки работало).

Нужно проанализировать JS верстки на предмет как там всё сделано, норм/не норм.

Пофиксить баг

Ну и рассказать потом человеческим языком в чем проблема была.

Бюджет небольшой, оплата по факту Вебмани WMZ или Юмани.