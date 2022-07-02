Пофиксить баг js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок330 просмотров

Есть незаконченная верстка https://vsemesta.net/mt_checkout/index.htm - но из за ошибки Uncaught TypeError: e is null  она не работает (не работают select и т.п. хотя до ошибки работало).

Нужно проанализировать JS верстки на предмет как там всё сделано, норм/не норм.

Пофиксить баг

Ну и рассказать потом человеческим языком в чем проблема была.

Бюджет небольшой, оплата по факту Вебмани WMZ или Юмани.

JavaScript
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Business_Forsage
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