Необходимо выполнить HTML-верстку сайта по готовому дизайн-макету в Figma. Функционал должен полностью соответствовать аналогичному сайту Booking.com. Ожидается качественная работа с учетом всех деталей макета.
Пофиксить баг js
Есть незаконченная верстка https://vsemesta.net/mt_checkout/index.htm - но из за ошибки Uncaught TypeError: e is null она не работает (не работают select и т.п. хотя до ошибки работало).
Нужно проанализировать JS верстки на предмет как там всё сделано, норм/не норм.
Пофиксить баг
Ну и рассказать потом человеческим языком в чем проблема была.
Бюджет небольшой, оплата по факту Вебмани WMZ или Юмани.
Заявки фрилансеров
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