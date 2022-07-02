Нужно перенести шаблон с сайта на "Ucoz", на уже готовый по функционалу сайт на "DLE", возможно нужна адаптация. У шаблона обе версии моб и пк. Нужна качественная работа.

Если этот вариант сложнее. Или по стоимости получится одинаково. Есть макет шаблона. Его можно сверстать под дле с 0.