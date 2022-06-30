Необходима верстка сайта с двумя версиями: мобильной и десктопной. Требования включают использование БЭМ, семантическую разметку, адаптивность, кроссбраузерность, оптимизацию изображений и подключение шрифтов. Сайт должен корректно отображаться в последних версиях популярных браузеров на разных устройствах. Предпочтительны навыки работы с препроцессорами и шаблонизаторами.
Заверстать учебный проект к 10 июля.
Прохожу курс. Сайт уже мной заверстан. Дальше тоже иду по курсу сама. Но для сдачи дз мне нужно сдать 10 июля проект. Ищу человека, кто грамотно сделает. Уровень новичек. Страница, каталог и всплывающее окно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется наполнить сайт dopschik.ru товарами, в частности брелками для сигнализаций. Необходимо выполнить HTML-верстку и добавить информацию о товарах на сайт.Завершен3 года назад
- $30
Необходимо скопировать страницу сайта с возможностью ее повторной верстки. Ищется специалист по HTML-верстке для выполнения задачи. Важно обеспечить точность копирования и качественное выполнение работы.Завершен3 года назад
Требуется адаптивная верстка сайта с использованием технологий Grid и Flex. Сайт должен быть основан на Vue и Nuxt для серверного рендеринга (SSR). Подробное техническое задание будет предоставлено подходящим кандидатам. Обсуждение цены и сроков после ознакомления с ТЗ.Завершен3 года назад
- $350
Необходимо выполнить адаптивную верстку сайта с использованием HTML. Все детали и техническое задание будут предоставлены в личных сообщениях.Завершен3 года назад
Ищется специалист для написания качественного HTML-кода под лендинг. Важно обеспечить высокое качество верстки и соответствие стандартам. Ожидается внимание к деталям и аккуратность в работе.Завершен3 года назад
Требуется внести правки в HTML-верстку. Необходимо убрать отступы в блоке 'Вы смотрели' и обеспечить перекрытие выдачи поиска с другими элементами сайта. Визуальные примеры предоставлены.Завершен3 года назад
Необходимо реализовать 2 шаблона из 2 макетов для desktop и мобильных устройств. Включает создание прелоадера с анимацией, фиксированное меню и динамические шеринги. Верстка должна быть адаптивной и использовать указанные технологии. Обязательно проверка кода на наличие ошибок и использование библиотеки для скролла.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад