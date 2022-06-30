Прохожу курс. Сайт уже мной заверстан. Дальше тоже иду по курсу сама. Но для сдачи дз мне нужно сдать 10 июля проект. Ищу человека, кто грамотно сделает. Уровень новичек. Страница, каталог и всплывающее окно