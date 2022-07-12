Адаптивная верстка на Grid + Flex

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки562 просмотра

Сайт должен быть основан на Vue + Nuxt (Т.к. мы будем использовать SSR)

Макет сайта и более подробное ТЗ по нему пришлём подходящим кандидатам, цену и сроки обсудим после ознакомления с ТЗ

Работаем по БС

Vue.js
3 года назад
guest_16227025318816
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$250
5 дней
Escrow
Всё сделал быстро, хорошо реагировал на правки + по завершению подождал какое-то время пока перепроверим, результатом более чем довольны
Всегда на связи, оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

Нариман
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
3 года назад
Георгий
 
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Был
6 дней назад
7 отзывов
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Олег
 
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6 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов(-1)
3 года назад
nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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