Необходимо выполнить адаптивную верстку сайта с использованием HTML. Все детали и техническое задание будут предоставлены в личных сообщениях.
Адаптивная верстка на Grid + Flex
Сайт должен быть основан на Vue + Nuxt (Т.к. мы будем использовать SSR)
Макет сайта и более подробное ТЗ по нему пришлём подходящим кандидатам, цену и сроки обсудим после ознакомления с ТЗ
Работаем по БС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $350HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Требуется разработка лендинга на платформе Flexbi с использованием HTML-верстки. Необходимо указать стоимость и сроки выполнения проекта. Ожидается качественный и адаптивный дизайн с учетом современных стандартов.HTML-верстка27 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для написания качественного HTML-кода под лендинг. Важно обеспечить высокое качество верстки и соответствие стандартам. Ожидается внимание к деталям и аккуратность в работе.Завершен3 года назад
Требуется внести правки в HTML-верстку. Необходимо убрать отступы в блоке 'Вы смотрели' и обеспечить перекрытие выдачи поиска с другими элементами сайта. Визуальные примеры предоставлены.Завершен3 года назад
Необходимо реализовать 2 шаблона из 2 макетов для desktop и мобильных устройств. Включает создание прелоадера с анимацией, фиксированное меню и динамические шеринги. Верстка должна быть адаптивной и использовать указанные технологии. Обязательно проверка кода на наличие ошибок и использование библиотеки для скролла.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать интерфейсы для игрового roleplay-сервера GTA5, используя Vue3, SASS и методологию БЭМ. Ожидается долгосрочное сотрудничество и адаптивная верстка для различных экранов. Работа с макетами из Figma, а также написание логики на Vue приветствуется. Оплата сдельная, зависит от объема работ и навыков.HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо сверстать лендинг по предоставленному дизайну из Figma. Включает HTML-верстку, заливку на хостинг и внесение правок. Ожидается внимательное отношение к деталям и соблюдение сроков.HTML-верстка28 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн и HTML-верстку шаблона для e-mail рассылки. Шаблон должен быть удобным для редактирования типовым пользователем. Подготовьте адаптивный и профессиональный дизайн.Завершен3 года назад