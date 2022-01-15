Front-end разработчик

Обо мне:

- Люблю создавать проекты, которыми пользуются люди, могу выстраивать процессы, вести и завершать проекты, проводить code review, решать бизнес-задачи с технической точки зрения(например, чем технология X лучше подходит для решения проблемы Y и чем лучше способа Z). Но лучше писать код. Всеяден к легаси, к критике открыт. Начиная с vanillajs/jquery, заканчивая последним React with hooks. Стараюсь брать лучшие практики от тех или иных технологий.

- Если делаю, то только качественно и в срок!

- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.

Навыки которыми я владею:

- React

- Redux

- Redux Saga

- Redux Thunk

- Vue

- Vuex

- Nuxt

- Mobx

- React Native

- Typescript

- JavaScript

- Next

- WebSocket

- HTML5

- CSS3

- jQuery

- Node js

- Git

- Bootstrap

- Less

- Sass

- Adobe Photoshop

- Figma

- Адаптивная верстка

- Кроссбраузерная верстка

- Немного бэк

- Wordpress

- И другие CMS

Почему я?

- Огромная вовлеченность в проект

- Коммуникация 24/7

- Исполнение в заявленные сроки

- Доброжелательность и легкость в общении

Как со мной связаться?

Телеграм: https://t.me/Naughtius

Почта: [email protected]

Тестовые проекты для ознакомления: https://github.com/Naughtius

Буду рад сотрудничать!

С уважением, Нариман.