Naughtius

Нариман Naughtius

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Front-end разработчик

Обо мне:

- Люблю создавать проекты, которыми пользуются люди, могу выстраивать процессы, вести и завершать проекты, проводить code review, решать бизнес-задачи с технической точки зрения(например, чем технология X лучше подходит для решения проблемы Y и чем лучше способа Z). Но лучше писать код. Всеяден к легаси, к критике открыт. Начиная с vanillajs/jquery, заканчивая последним React with hooks. Стараюсь брать лучшие практики от тех или иных технологий.

- Если делаю, то только качественно и в срок!

- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.

Навыки которыми я владею:

- React

- Redux

- Redux Saga

- Redux Thunk

- Vue

- Vuex

- Nuxt

- Mobx

- React Native

- Typescript

- JavaScript

- Next

- WebSocket

- HTML5

- CSS3

- jQuery

- Node js

- Git

- Bootstrap

- Less

- Sass

- Adobe Photoshop

- Figma

- Адаптивная верстка

- Кроссбраузерная верстка

- Немного бэк

- Wordpress

- И другие CMS

Почему я?

- Огромная вовлеченность в проект

- Коммуникация 24/7

- Исполнение в заявленные сроки

- Доброжелательность и легкость в общении

Как со мной связаться?

Телеграм: https://t.me/Naughtius

Почта: [email protected]

Тестовые проекты для ознакомления: https://github.com/Naughtius

Буду рад сотрудничать!

С уважением, Нариман.

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Отзывы заказчиков

dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$75
10 баллов
3 года назад
React js
JavaScript
Спасибо, Нариман за сотрудничество! Будем работать дальше.
Замечательный заказчик! Понятное ТЗ, приятный в общении, быстрая оплата. Все понравилось, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_16566686318497
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Реализовать фронт-енд для CRUD API сервиса
DockerVue.js
Нариман отличный исполнитель. Сделал проект с нуля, грамотно и на уровне. Всегда был на связи. Всем рекомендую. React, Redux, api
Добрый и честный заказчик! Четкое и ясное ТЗ Всегда быстро отвечал на сообщения. Рекомендую!
Ответный отзыв
alex-sol
Алексей 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$270
10 баллов
3 года назад
Разработать MVP приложение (ReactJS, VueJS)
Оставляю честный отзыв. Исполнитель часто спешит, не обращает внимания на детали, своевольничает, идёт вразрез с ТЗ лишь бы сдать проект. В итоге незаконченная работа, договорились по оплате только за 1 этап.
Изначально в тз не были описаны нюансы, которые важны и требуют много времени, из за этого возможно показалось, что я не следую ТЗ. Проект был разделен на 2 этапа, первый этап успешно выполнен. Второй этап был завершен на 80%, после в дальнейшей переписке пошли личные оскорбления в мой адрес, я сразу сказал Алексею что заканчиваю работу, потому что вся ситуация не приемлема и дальнейшей работы нам не выстроить. Со своей стороны я всегда шел на встречу, на любые правки сразу же реагировал, хоть и заказчик писал в агрессивной форме. Все переписки есть. Не рекомендую
Ответный отзыв
guest_16539109492688
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$280
10 баллов
3 года назад
Разработка веб-модуля, верстка и написание логики
Node.js
Выполнил работу в срок, постоянно был на связи, учел все предпочтения и желания. Обязательно обращусь еще, если будет похожий проект.
Ответственный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Разработка проекта под ключ
Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Сотрудничаем долго, рекомендую!
Ответный отзыв
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