Обо мне:
- Люблю создавать проекты, которыми пользуются люди, могу выстраивать процессы, вести и завершать проекты, проводить code review, решать бизнес-задачи с технической точки зрения(например, чем технология X лучше подходит для решения проблемы Y и чем лучше способа Z). Но лучше писать код. Всеяден к легаси, к критике открыт. Начиная с vanillajs/jquery, заканчивая последним React with hooks. Стараюсь брать лучшие практики от тех или иных технологий.
- Если делаю, то только качественно и в срок!
- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.
Навыки которыми я владею:
- React
- Redux
- Redux Saga
- Redux Thunk
- Vue
- Vuex
- Nuxt
- Mobx
- React Native
- Typescript
- JavaScript
- Next
- WebSocket
- HTML5
- CSS3
- jQuery
- Node js
- Git
- Bootstrap
- Less
- Sass
- Adobe Photoshop
- Figma
- Адаптивная верстка
- Кроссбраузерная верстка
- Немного бэк
- Wordpress
- И другие CMS
Почему я?
- Огромная вовлеченность в проект
- Коммуникация 24/7
- Исполнение в заявленные сроки
- Доброжелательность и легкость в общении
Как со мной связаться?
Телеграм: https://t.me/Naughtius
Почта: [email protected]
Тестовые проекты для ознакомления: https://github.com/Naughtius
Буду рад сотрудничать!
С уважением, Нариман.
Портфолио
- DrHarnessHTML (гитхаб и демка в описании)149 просмотров
- Swapi App (гитхаб и демка в описании)128 просмотров
- Weather App (гитхаб и демка в описании)129 просмотров
- News App (гитхаб и демка в описании)124 просмотра