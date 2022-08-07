React js

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Завершен1 заявка45 просмотров

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3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Naughtius
Нариман 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$75
3 дня
Спасибо, Нариман за сотрудничество! Будем работать дальше.
Замечательный заказчик! Понятное ТЗ, приятный в общении, быстрая оплата. Все понравилось, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Naughtius
Нариман 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
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