Требуется установить рекапчу от Google на две формы отправки заявки на лендинг. Работа займет около 5 минут. Необходима простая интеграция с существующими формами.
React js
Внести правки в проекте.
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