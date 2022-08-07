Требуется исправить баги в canvas.js. В первой ссылке на мобильных устройствах iOS при нажатии на модель канваса элементы сжимаются. Во второй ссылке, при использовании генератора коллажей, выбор большого количества фотографий вызывает сильную нагрузку на компьютер. Необходимо оптимизировать работу приложения.
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PHP - добавить события в мой календари через Google calendar API
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