Сменить аккаунт для авторизации google sheets api

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки312 просмотров

Требуется сменить api google sheets ключи авторизации с одного аккаунта на другой.

Все написано на PHP

Скрипт рабочий, просто предыдущий акк уже не работает.

Надо на новый просто поменять

PHP
3 года назад
m_project
Сергей 
38 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад

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