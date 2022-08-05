Добавить рекапчу на форму html

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка266 просмотров

Нужно поставить на сайт рекапчу. Сайт без админки на голом html+css+js

Работы на 5 минут.

Все формы связаны, поэтому нужно просто внести стандартный код от гугл в 1 файл html и js

Оставлю отличный отзыв

Пишите свой телеграм

CSSHTMLJavaScript
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Андрей максимально быстро приступил к выполнению задачи и также быстро её выполнил. Всегда на связи, вносил правки моментально. Будем ещё работать. Всем побольше таких исполнителей.
Всё отлично, приятно работать)

Заявки фрилансеров

sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обновление API на сайте

    Требуется опытный веб-программист для обновления API на сайте. Приложено техническое задание, необходимо выполнить работу в установленные сроки. Ожидается предоставление информации о стоимости и сроках выполнения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Спрятать партнерскую ссылку для редиректа

    Требуется разработать метод для скрытия партнерской ссылки с редиректом на другой сайт. Необходимо, чтобы редирект был недоступен для отслеживания через снифферы. Сервисы сокращенных ссылок и методы на основе JavaScript не подходят. Ожидается работающий вариант редиректа, например 301 или 302, который будет безопасен и эффективен.

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интегрировать API для курьеров в modx

    Необходима интеграция API для автоматизации курьерских услуг на новом сайте, построенном на modX. Используйте API Shipday для управления процессами доставки, аналогично предыдущему сайту на Squarespace. Важно обеспечить бесперебойную работу и соответствие требованиям системы.

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить возможность создания Sandbox сайта пользователем WordPress

    Требуется разработать функционал на WordPress, позволяющий пользователю создавать копию сайта в виде поддомена, например user1.site.com. Клонирование должно сохранять плагины и контент исходного сайта. Пользователь должен иметь возможность редактировать сайт-клон, а также получать доступ с помощью своего логина и пароля.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Каталог с фильтром

    Необходимо разработать каталог на сайте с возможностью фильтрации, используя WordPress и Elementor. Ожидается, что функционал будет аналогичен представленным примерам. Пожалуйста, обеспечьте корректное отображение и работу фильтров.

    ElementorWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить новый дизайн к уже имеющейся на сайте ЦМС

    Требуется подключить новый дизайн к главной странице и одной внутренней странице сайта на самописной ЦМС. Необходимо обеспечить дублирование записей Блога на обеих языковых версиях и сохранить высокий PageSpeed Insights. Исполнитель должен иметь опыт разработки многостраничных сайтов с ЦМС и навыки в php, html, css и js.

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка URL в .htaccess

    $5

    Необходимо сформировать код для файла .htaccess, который будет перенаправлять обращения к страницам с номерами телефонов в формате http://site.ru/79009009090 на http://site.ru/page.php?phone=79009009090. Это позволит корректно обрабатывать запросы с телефонными номерами.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу опытного разработчика PHP Symfony

    $250

    Ищется опытный разработчик PHP Symfony для создания системы добавления идей. Пользователи смогут комментировать, голосовать и отслеживать статус идей. Необходимо реализовать функционал поиска идей, добавления новых, голосования и аналитики. Есть front-end разработчик, используется VUE.js.

    Node.jsPHPSymfonyVue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад