Требуется разработать метод для скрытия партнерской ссылки с редиректом на другой сайт. Необходимо, чтобы редирект был недоступен для отслеживания через снифферы. Сервисы сокращенных ссылок и методы на основе JavaScript не подходят. Ожидается работающий вариант редиректа, например 301 или 302, который будет безопасен и эффективен.