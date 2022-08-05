Обработка URL в .htaccess

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки311 просмотров

Сформировать код для .htaccess, что бы обращение к странице в формате: http://site.ru/79009009090 обрабатывалось как http://site.ru/page.php?phone=79009009090

3 года назад
ivapro
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нурлан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Келиченко
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обновление API на сайте

    Требуется опытный веб-программист для обновления API на сайте. Приложено техническое задание, необходимо выполнить работу в установленные сроки. Ожидается предоставление информации о стоимости и сроках выполнения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу опытного разработчика PHP Symfony

    $250

    Ищется опытный разработчик PHP Symfony для создания системы добавления идей. Пользователи смогут комментировать, голосовать и отслеживать статус идей. Необходимо реализовать функционал поиска идей, добавления новых, голосования и аналитики. Есть front-end разработчик, используется VUE.js.

    Node.jsPHPSymfonyVue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробка crm програми

    Требуется разработка CRM программы для управления клиентскими записями. Основные функции: онлайн запись, оповещения, аналитика по клиентам, доступ мастеров к личному расписанию, индивидуальные прайсы, возможность напоминаний и синхронизация с календарями. Программа должна поддерживать разные локации и интервалы между записями.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка на сайт (nuxt.js + laravel)

    Требуется доработка фронтенда и бэкенда сайта, разработанного на Nuxt.js и Laravel. Необходимо изменить формы отправки и элементы на страницах, а также доработать существующие схемы и API. Используются технологии Postgres и Elastic. Техническое задание предоставлено.

    DockerLaravelPostgreSQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт

    Требуется разработка сайта с функцией регистрации пользователей по номеру телефона и подтверждением через SMS. Реализовать пополнение счетов с помощью USDT и оплату картой, а также автозачисление. Пользователи должны получать уведомления о выводе средств. Дизайн сайта предпочтительно в сине-черно-красной цветовой гамме. При регистрации по реферальной ссылке пользователи получают бонус 20 злотых.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проекционный калькулятор

    $325

    Требуется разработать скрипт проекционного калькулятора, который можно разместить на сайте. Калькулятор должен брать данные из карточек товаров и открываться в поп-ап окне. В случае отсутствия данных сохраняется кнопка Заказать демонстрацию. Калькулятор должен быть графически идентичен оригиналу и адаптивен для всех устройств.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • На сайт Джумала сделать формы заказов

    $15

    Требуется разработать и разместить формы заказов на сайте Джумала, аналогичные формам на сайте podborauto.ru. Необходимы формы для заявки на подбор авто, продажи авто и обратного звонка. Функционал кнопок должен соответствовать дизайну сайта.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка модуля tabs.next Aspro.Next, Bitrix

    Задача включает доработку существующего модуля tabs.next Aspro.Next для платформы Bitrix или разработку нового модуля по предоставленному техническому заданию. Верстку выполнять не требуется. Ожидается качественное выполнение с учетом всех требований.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад