Требуется опытный веб-программист для обновления API на сайте. Приложено техническое задание, необходимо выполнить работу в установленные сроки. Ожидается предоставление информации о стоимости и сроках выполнения.
Обработка URL в .htaccess
Сформировать код для .htaccess, что бы обращение к странице в формате: http://site.ru/79009009090 обрабатывалось как http://site.ru/page.php?phone=79009009090
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