Необходимо доработать фронт и сервер в соответствии с ТЗ Изменить формы отправки и некоторые элементы на страницах, на сервере изменить существующие схемы и расширить, доработать апи

Nuxt.js

Laravel

Postgres

Elastic

Использовали это решение https://github.com/nevadskiy/laravel-nuxt-docker

ТЗ скину в личку, код держим на гитлабе в приватной репе, сайт поднят на тестовом стенде, все покажу - расскажу