Необходимо разработать веб-приложение для мониторинга рекламы и общения с клиентами через чат-бота в Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp. Предпочтительные языки программирования - PHP или Python. Требуется опыт работы с Facebook API и написания подобных приложений.
Необходимо внести правки на сайте
Здравствуйте, необходимо внести правки на сайте.
Ccылка на сайт: smartcoin.kz
Сайт написан на blade laravel.
Список правок(возможны, некоторые дополнения):
1. Клиенту не нравится шрифт на сайте. Необходимо использовать их шрифт (слово Смарткоин, в их логотипе) но данный шрифт имеется только в латиницу, нужно подобрать максимально похожий на кириллице.
2. Половину монеты либо убрать или сделать целой
3. Блок Кредит размер оставить тот же, но фиолетовый фон слегка «вытянуть» по высоте
4. Надпись (тень) Смарткоин сделать чуть меньше.
5. При скролле вниз слово Smartcoin должно всегда опускаться
6. В мобильной версии бутерброд залезает на текст
Важно: Работаем до полного утверждения с Заказчиком,быть на связи не менее 6 часов в день.
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