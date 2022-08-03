Добрый день, уважаемые разработчики, требуется человек который сможет сделать адаптивную верстку дизайна, а также сделать интеграцию на CMS которые имеет шабланизатор SMARTY PHP 3, прошу откликаться только тех, кто делал уже подобные работы. Скрипт называется GOLDCODERS. Более детально в личных сообщениях.