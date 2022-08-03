Требуется амбициозный специалист для работы над проектом с использованием Node.js и Nest.JS. Знание Gitlab, API, Docker Compose, CI/CD и WebSocket обязательно. Опыт работы с базами данных и умение оптимизировать запросы приветствуются. Возможность долгосрочного сотрудничества и бонусы за качественную работу.
Верстка, интеграция на скрипт.
Добрый день, уважаемые разработчики, требуется человек который сможет сделать адаптивную верстку дизайна, а также сделать интеграцию на CMS которые имеет шабланизатор SMARTY PHP 3, прошу откликаться только тех, кто делал уже подобные работы. Скрипт называется GOLDCODERS. Более детально в личных сообщениях.
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