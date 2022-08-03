Необходимо разработать веб-приложение с использованием MySQL и PHP, установив библиотеку Hleb через Composer. Требуется изменить заглавную страницу и реализовать простое API, которое будет возвращать текущее время в формате MySQL DateTime и в миллисекундах UNIX Time. Изучение Ethereum JSON-RPC будет необходимо для дальнейшей работы.