Требуется разработка парсера для сайта OLX, который будет собирать данные о товарах и пользователях. Необходимо учесть особенности платформы и реализовать функционал для извлечения необходимой информации.
Специалист NodeJS, демонизация процесса
Нужен специалист в NodeJS (не новичок)
Нужно демонизировать работу скрипта (работа в фоне).
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