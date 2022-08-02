Требуется разработать чекер аккаунтов на Валид для сайта http://southwest.com. Необходимы навыки работы с JS, парсинг количества поинтов, использование прокси и много потоков. Основная задача - извлечение токена авторизации, который приходит через JS-запросы. Перечек аккаунтов, не прошедших проверку из-за прокси, также является частью проекта.
Доработка сайта на React
Есть готовая верстка на react, нужно ее доделать, либо все сделать с 0. Потом нужно связать вёрстку с беком. Api предоставим.
Заявки фрилансеров
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