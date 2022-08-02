Доработка сайта на React

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Закрыт31 заявка677 просмотров

Есть готовая верстка на react, нужно ее доделать, либо все сделать с 0. Потом нужно связать вёрстку с беком. Api предоставим.

3 года назад
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