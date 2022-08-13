Требуется разработать скрипт для проверки валидации reCAPTCHA 2 на двух контактных формах. Скрипт должен удостоверяться, что пользователь отметил галочку 'не робот'. Если галочка не отмечена, необходимо выводить предупреждение. Если она отмечена, форма должна быть успешно отправлена.